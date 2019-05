Naro, Consigliere comunale cita una frase del boss Provenzano: il sindaco ne chiede le dimissioni

NARO. Il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha chiesto le dimissioni del Consigliere di maggioranza Giovanni Terranova dopo che ieri, lo stesso, su facebook aveva postato una frase del boss mafioso Bernardo Provenzano.

Il Consigliere comunale Giovanni Terranova

Il post dopo qualche ora è stato eliminato dallo stesso Consigliere Terranova che ha scritto pubblicamente, sempre sul social network,

delle scuse indirizzate alla città ed al Sindaco Brandara. Nonostante le pubbliche scuse, il Sindaco è rimasto sulle sue

posizioni stigmatizzando il comportamento del consigliere comunale che ha chiesto un confronto all’interno del suo stesso gruppo di

maggioranza consiliare, al fine di rappresentare l’assoluta buonafede nel condividere imprudentemente e con superficialità quel post.