Naro, gioiello medievale e culla del barocco siciliano, è protagonista di un’iniziativa gastronomica che celebra la sua ricca storia e cultura. La pasticceria Bonfissuto ha creato un panettone unico, realizzato con farine di grani antichi siciliani, che si distingue per il suo ripieno goloso di fragoline fresche e canditi di arancia e limoni di Sicilia, il tutto racchiuso da una squisita glassa alle nocciole.

Questo panettone, marchiato Bonfissuto, non è solo un dolce, ma un viaggio sensoriale nel cuore di Naro, invitando tutti a riscoprire le tradizioni culinarie della nostra terra. È disponibile per l’acquisto nel nostro shop, per rendere le vostre festività ancora più speciali. Non perdere l’occasione di portare a tavola un pezzo di storia e cultura siciliana!

