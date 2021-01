Musumeci: “Se continua calo dei contagi potremmo revocare la zona rossa”

“Se il calo dei contagi sarà confermato anche questa settimana, potremo revocare la zona rossa e tornare a respirare in zona arancione”. Lo dice il Governatore Nello Musumeci pronto ad allentare la stretta, pronto a ritornare in zona arancione se i dati dei contagi in calo sarà confermato.

“Siamo alla seconda settimana di zona rossa. Per fortuna i dati cominciano ad essere incoraggianti, ma il numero delle perdite resta ancora alto. Ho esortato i prefetti dell’Isola ad aumentare i controlli sul territorio, per il rispetto dell’ordinanza, e mi è stato assicurato che avrebbero impiegato ulteriori risorse”, conclude il presidente della Regione.