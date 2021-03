Musumeci: “Non demonizziamo, sui vaccini Astrazeneca magistratura chiarirà”

“Abbiamo affidato alla magistratura il compito ad accertare se esiste una correlazione tra il decesso sospetto e l’effetto del vaccino stesso. Non demonizziamo i vaccini. Non c’è alternativa se non si vuole restare vittime del Covid”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, a proposito di alcuni decessi, dopo le somministrazioni del vaccino Astrazeneca, su cui indaga la magistratura.

“Conciliamo la misura delle chiusure e le misure del sostegno – riferendosi alle ultime restrizioni, Musumeci ha ribadito -. Ho chiesto al governo nazionale di accelerare questo processo. Siamo pronti per fare partire la gigantesca macchina della vaccinazione , presto il peggio sarà alle spalle”.