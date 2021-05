Musumeci: “In estate vaccinato il 70 per cento dei siciliani”

“Abbiamo superato la media nazionale in termini di somministrazioni del vaccino anti-Covid, adesso aspettiamo una gran quantità di dosi per continuare in estate l’opera di immunizzazione, e mettere al sicuro almeno il 70% della popolazione siciliana, ed avere l’immunità di gregge”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Poi il Governatore ha parlato dell’ex assessore alla salute Ruggero Razza, dimessosi dopo l’inchiesta sui dati Covid manipolati: “Non solo penso che l’avvocato Razza possa tornare a fare l’assessore, ma lo spero, solo che bisogna convincerlo. nessuno in Sicilia mi pare abbia mai avuto il coraggio di rassegnare le dimissioni da una carica istituzionale dopo essere stato raggiunto da un avviso di garanzia per un reato non associativo”.