Musumeci: “Entro settembre saremo in grado di vaccinare quasi tutti i siciliani”

“Speriamo che non ci siano negazionisti. La Sicilia è perfettamente integrata nel piano vaccini. Tutto è già predisposto. Entro la metà di settembre speriamo di poter archiviare questa tragica e triste stagione del Covid. Io mi vaccinerei anche adesso ma prima spetta a una serie di categorie professionali e ai pazienti fragili. Io mi vaccinerò. Certo, quando sarà il mio turno: lo decideranno i medici“. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, nel corso delle operazioni all’Ospedale Civico di Palermo per il Vax Day.

“Contiamo di vaccinare entro settembre 3 milioni e mezzo di siciliani – ha aggiunto il governatore della Sicilia – “Il richiamo è diviso in due fasi, la seconda fase dovrebbe cominciare ad aprile, ma già la prossima settimana avremo una sufficiente quantità per avviare la campagna di vaccinazione vera e propria. Speriamo di poter concludere entro l’estate e quindi avvicinare tutti al vaccino senza rinunce, perché non credo ci sia una sola ragione per poter rinunciare alla vaccinazione”.