Musica, Venditti con ‘Sotto il segno dei pesci’ il 20/12 a Roma-2- Milano, 29 ago. (LaPresse) – Nel 1978, anno della sua pubblicazione, Sotto il segno dei Pesci ebbe un forte impatto sul Paese, sia a livello musicale che culturale. Tra tematiche fortissime e attuali mai affrontate prima in maniera così esplicita in una canzone (come in Sara, o Giulia), brani dagli arrangiamenti modernissimi e rivoluzionari (come Sotto il segno dei Pesci, che ancora oggi è un’inesauribile fonte di ispirazione per i nuovi cantautori it-pop) e tracce che sono una preziosa testimonianza della scena musicale anni ’70 (come Francesco, dedicata all’amico Francesco De Gregori), l’album riuscì a farsi strada nel cuore e nell’immaginario italiano. ‘Sotto il segno dei pesci’ è in questi giorni in Sicilia: dopo il sold out al Teatro Antico di Taormina sarà il 29 agosto a Palermo, Castello a Mare il 31 Agosto ad AGRIGENTO, Teatro Valle dei Templi dove concluderà il lungo viaggio estivo.’Sotto il segno dei pesci’ tornerà nei palazzetti in autunno. Sono già in prevendita le date: 30 novembre, Milano, Forum di Assago; 20 dicembre, Roma, Palazzo dello Sport; 8 marzo 2020, Londra, Eventim Apollo.