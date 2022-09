Musica ad alto volume, multato titolare locale movida

Quando è scattato il controllo è stata accertata la musica ad alto volume. Il titolare di un locale della movida di Sciacca è stato multato 3.000 euro. Ad elevare la maxi sanzione sono stati i carabinieri della locale Compagnia, a seguito delle rilevazioni effettuate dal personale dell’Arpa. Il Comune inoltre ha emesso un’ordinanza, già notificata all’esercente, con cui inibisce l’utilizzo delle apparecchiature, per la diffusione sonora, se prima non verrà depositata una relazione tecnica di parte, che dovrà sancire il grado di tollerabilità, per non creare disturbo ai residenti.