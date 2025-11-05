Si terrà il 7 novembre alle 10.30 la conferenza stampa di presentazione del nuovo allestimento del Museo del Mare di Palazzo Fazello a Sciacca che ospiterà fino a metà marzo la statuetta della divinità Melqart-Reshef, ritrovata nel mare saccense 70 anni fa e al momento esposta al museo “Salinas” di Palermo. Il prestito rientra nel contesto delle iniziative finanziate dalla Regione Siciliana per Agrigento Capitale della cultura 2025. Parteciperanno all’evento l’assessore ai Beni culturali e dell’Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, il direttore del Parco della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, il soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Agrigento Vincenzo Rinaldi e il sindaco di Sciacca Fabio Termine.

