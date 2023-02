Muore in un incidente sul lavoro: disposti 3 rinvii a giudizio

Il Gup del Tribunale di Gela, Roberto Riggio ha disposto tre rinvii a giudizio per la morte di Giovanni Cusumano, 56 anni, l’operaio di Favara rimasto ucciso in un incidente sul lavoro avvenuto il 23 luglio del 2020 alla diga “Comunelli”, a Butera. Si tratta di Giovanni Messina, 70 anni, di Joppolo Giancaxio, Calogero Palumbo Piccionello, 60 anni, di Favara e Giuseppe Schembri, 68 anni, di Favara. L’operaio era dipendente della società “Geo Service srl”, impegnata in lavori per l’istallazione di alcuni materiali.

Messina è l’amministratore unico della ditta, Palumbo Piccionello il direttore tecnico, ed entrambi rispondono di omicidio colposo, mentre Schembri collega della vittima, è accusato di favoreggiamento personale.

Il processo sarà celebrato davanti al giudice monocratico Miriam D’Amore. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Salvatore Pennica e Arnaldo Faro. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Carla Sgarito e Giacomo Triolo. Secondo la ricostruzione dell’incidente il bobcat che era in bilico si è spostato e l’operaio, uscito fuori dall’abitacolo, è stato travolto dallo stesso mezzo di lavoro. L’accusa sostiene che non sarebbero state predisposte adeguate misure di sicurezza.