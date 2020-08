Muore bambino di 21 mesi, fermato convivente della madre

Un bambino di 21 mesi è morto in ospedale, dove è arrivato in ambulanza. Le cause del decesso non si conoscono ancora. I medici si sono accorti della presenza sul corpicino del piccolo di lividi e lesioni. Tutto quanto nel pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica, in provincia di Ragusa.

Dopo avere interrogato la madre, la polizia di Stato ha fermato il convivente della donna. La coppia abita a Rosolini, cittadina del siracusano di 20 mila abitanti.

A coordinare l’inchiesta è la Procura di Siracusa. Sarà l’autopsia sul corpicino a rivelare le cause del decesso anche se i lividi riscontrati sul collo e sul corpo del bambino farebbero ipotizzare il peggio. Potrebbe essere stato picchiato.

Gli agenti del Commissariato hanno subito sentito la madre del bimbo, che vive in una casa popolare a Rosolini (Siracusa), insieme al suo convivente, originario di Noto, che non è il padre del bambino. Proprio il racconto della donna avrebbe portato gli agenti all’uomo che è stato fermato.