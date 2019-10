Multato conducente Porsche a 200 all’ora. Elevate 35 multe per alta velocità

La polizia Stradale di Agrigento ha aderito all’iniziativa “Tispol Edward”, dedicata al contrasto alle principali cause di incidenti stradali (distrazione, velocità) o alle condotte che ne aggravano le conseguenze (mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza), con la finalità di una giornata senza morti sulle strade, così come espresso dall’acronimo che dà il nome all’evento (European Day Without a Road Death).

Effettuati in particolare dei servizi con il telelaser lungo la strada statale 640 (Agrigento-Caltanissetta), al fine di contrastare una delle principali cause di sinistri stradali, qual è la velocità eccessiva. In circa 2 ore di servizio specifico sono state ben 35 le infrazioni accertate, con un massimo di velocità rilevata di ben 197 km/h, ad opera di una Porsche.

Per altre sei autovetture sono state rilevate velocità superiori a 160 km/h. Nel corso della giornata venivano accertate nel complesso 63 infrazioni (4 per mancato uso del casco, 4 per uso del cellulare alla guida, 3 per mancato uso della cintura), ritirata una patente di guida, e 2 carte di circolazione, nonché decurtati 78 punti patente.