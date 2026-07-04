Alla presenza del deputato regionale Roberto Di Mauro prende il via il percorso verso le amministrative del 2027. «Costruire un centrodestra unito e credibile»

PALMA DI MONTECHIARO – MPA-Grande Sicilia avvia una nuova fase della propria organizzazione politica a Palma di Montechiaro, puntando sul radicamento territoriale in vista delle elezioni amministrative del 2027. Alla presenza del deputato regionale Roberto Di Mauro, sono stati nominati commissari cittadini Salvatore Malluzzo, già consigliere comunale, e Antonio Puma.

Ai due dirigenti è stato affidato il compito di organizzare il partito sul territorio, rafforzarne la presenza tra i cittadini e guidarne il percorso politico nei prossimi mesi. All’incontro hanno partecipato anche Salvatore Alessi e Giuseppe Morgana, già candidato sindaco alle ultime amministrative, che hanno espresso il proprio sostegno al progetto politico di MPA-Grande Sicilia.

«Accogliamo questo incarico con profondo senso di responsabilità e sincera gratitudine nei confronti dell’onorevole Roberto Di Mauro e di MPA-Grande Sicilia per la fiducia accordataci – dichiarano Malluzzo e Puma –. Da oggi inizia un percorso fondato sull’ascolto, sulla presenza costante e sul confronto con il territorio, affinché il nostro movimento possa diventare un autentico punto di riferimento per tutti coloro che credono che Palma di Montechiaro meriti una prospettiva diversa e un futuro migliore».

Tra gli obiettivi indicati dai nuovi commissari c’è anche quello di rappresentare il movimento ai tavoli di confronto con le altre forze del centrodestra, con l’intento di costruire un progetto politico condiviso in vista delle prossime elezioni.

«Non è più il tempo delle contrapposizioni sterili, ma della responsabilità e della costruzione – aggiungono –. Vogliamo contribuire alla nascita di un progetto politico ampio, autorevole e inclusivo, capace di unire le migliori energie del centrodestra e del mondo civico, offrendo ai cittadini un’alternativa seria, competente e credibile».

L’azione politica del partito, spiegano i commissari, sarà concentrata sui temi ritenuti prioritari per la città: viabilità, agricoltura, trasparenza amministrativa, tutela dei diritti dei cittadini, valorizzazione del patrimonio storico e culturale, politiche giovanili e sviluppo turistico.

«Vogliamo restituire fiducia ai cittadini, oggi troppo spesso sfiduciati e distanti dalla politica. Palma di Montechiaro possiede straordinarie potenzialità che meritano una classe dirigente capace di governare con competenza, programmazione e visione. Lavoreremo con serietà e spirito di servizio per costruire un percorso condiviso che consenta, nel 2027, di aprire una nuova stagione di sviluppo, crescita e buon governo».

Con queste nomine MPA-Grande Sicilia avvia ufficialmente il proprio percorso organizzativo a Palma di Montechiaro, rilanciando il dialogo con gli alleati del centrodestra e ponendo le basi per la costruzione dell’alternativa politica in vista della prossima tornata amministrativa.

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