Torna in vigore il divieto di vendere per asporto qualsiasi bevanda in contenitori in vetro, alcolica e non, dalle ore 22 alle ore 7 del giorno successivo. Nella stessa fascia oraria i distributori automatici H24 non potranno vendere bevande alcoliche di alcuna gradazione. Lo stabilisce l’ordinanza n. 79 del 2 ottobre 2026, firmata dal sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che riadotta le misure già applicate nei mesi scorsi.

Il provvedimento è efficace dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, tutti i giorni, festivi compresi. Il divieto sul vetro riguarda tutti gli esercizi commerciali delle zone interessate: bar, pub, paninoteche, minimarket, esercizi di vicinato e distributori automatici. I distributori H24 dovranno inoltre rendere inaccessibili gli alcolici nelle ore del divieto, disattivandone l’erogazione o con un sistema equivalente.

Restano consentiti il consumo all’interno dei locali, quello nei dehors e negli spazi esterni regolarmente autorizzati, nei limiti degli orari concessi, e la consegna a domicilio. Gli esercenti sono tenuti a esporre all’interno e all’esterno del locale, e su ogni distributore automatico, un avviso con gli orari del divieto e gli estremi dell’ordinanza. Sono inoltre chiamati a collaborare con le forze dell’ordine e a segnalare situazioni di disordine nelle immediate vicinanze dell’attività.

Le violazioni delle nuove prescrizioni sono punite con sanzioni da 25 a 500 euro. In caso di reiterazione, gli atti saranno trasmessi alle autorità competenti per l’eventuale sospensione o revoca della licenza. Per la vendita di alcolici tra mezzanotte e le 7 restano ferme le sanzioni previste dalla legge nazionale, da 2.000 a 12.000 euro, che salgono da 5.000 a 30.000 euro per i distributori automatici.

«Abbiamo scelto di confermare regole che in questi mesi hanno dimostrato di funzionare», dichiara il sindaco Michele Sodano. «Vogliamo evitare che bottiglie di vetro abbandonate per strada diventino un pericolo e che chi abita, nel modello delle grandi città europee». La vigilanza è affidata al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

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