I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, lo scorso fine settimana, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Agrigento, Raffadali, Realmonte e Porto Empedocle al fine di garantire una movida sicura a tutti i cittadini.

Nelle ore serali sono stati predisposti numerosi posti di controllo alla circolazione stradale a seguito dei quali sono stati denunciati a piede libero un uomo, fermato mentre transitava nel comune di Porto Empedocle, per possesso di due coltelli, occultati all’interno del proprio zaino, e un trentenne sorpreso a Realmonte, nonostante la misura cautelare del divieto di dimorare in quel Comune.

I militari del nucleo Operativo e Radiomobile, inoltre, hanno denunciato in stato di libertà un diciottenne, fermato alla guida del proprio motociclo a Raffadali poiché, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e di materiale per il confezionamento.

L’attività preventiva, che ha visto coinvolte numerose pattuglie, ha consentito di controllare 140 persone e 65 autovetture, di elevare diverse sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada. Tte automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza.

I controlli dell’Arma proseguiranno per garantire la prevenzione dei reati e la sicurezza dei cittadini, nonché per contrastare le condotte irresponsabili di guida che mettono a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada.