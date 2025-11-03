È stato un sabato notte movimentato quello appena trascorso tra l’area di Porta di Ponte e le vie Atenea e Gioeni, nel centro di Agrigento. Segnalate due risse tra giovani al numero unico di emergenza. Ma anche una lite tra due ragazzi. All’arrivo di poliziotti e carabinieri, in servizio per la cosiddetta “movida sicura”, degli esagitati non c’era però nessuna traccia. In tutti e tre i casi, i partecipanti, alla vista degli uomini in divisa, si sono dileguati disperdendosi in mezzo alla folla. Il presidio interforze, coordinato dal questore Tommaso Palumbo, per garantire una movida sicura, ha di fatto scongiurato il peggio: nessuno s’è fatto male. Leggi anche: La movida che fa paura

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp