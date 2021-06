Movida, nuova ordinanza per la vendita di alcolici

Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale e notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo. Lo prevede un’ordinanza del sindaco di Agrigento, Franco Micciché, a partire dal primo luglio al prossimo 12 settembre. “E’ vietata la vendita per asporto- si legge nell’ordinanza- di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio comunale. È vietato il consumo e/o l’abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale. Vietata la vendita per l’asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi. E’ consentita dopo le ore 24.00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcooliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione. Tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari devono osservare i seguenti orari di chiusura: Centro città – Villaggio Mosè – Frazioni e Quartieri periferici alle ore 2 tutti i giorni; San leone e zone balneari ore 2 dal lunedì al giovedì; ore 3 il venerdì, il sabato, festivi e prefestivi. L’Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l’orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.”