Movida. Musica dopo mezzanotte, e vendita alcolici: multati titolari di 6 locali

I controlli interforze nei luoghi della movida, del centro di Agrigento, continuano a funzionare. Nella notte, tra sabato e e domenica, non si sono registrati, ancora una volta, problemi di ordine pubblico. Fra i gestori e titolari dei locali, purtroppo c’è stato qualcuno che non ha rispettato l’ordinanza che impone di spegnere la musica a mezzanotte. Quattro le sanzioni da 500 euro ciascuno, che sono state elevate, ad altrettanti locali, dalla squadra Amministrativa della Questura di Agrigento, per musica ad alto volume, e oltre l’orario consentito dall’ordinanza.

Gli agenti hanno sanzionato anche i gestori, due distributori automatici: uno in via Atenea, e l’altro a San Leone. In questi esercizi commerciali erano state lasciate, disponibili alla somministrazione, le bottiglie di birra, violando di fatto l’ordinanza che prevede il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro, e di alcolici anche d’asporto, dopo la mezzanotte.

Da ricordare che dalla mezzanotte in poi è consentita, esclusivamente agli esercizi pubblici (bar e ristoranti), la somministrazione delle bevande alcoliche, e superalcooliche per il consumo all’interno del locale, o nello spazio esterno di pertinenza. Infine gli agenti della polizia Municipale, per il quarto sabato consecutivo, hanno contravvenzionato decine di automobilisti, per parcheggio selvaggio.