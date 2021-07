Sono state numerose, lo scorso fine settimana, le segnalazioni al numero di emergenza 112, per la musica ad alto volume, proveniente da alcuni locali della “movida” a pochi passi dalla via Atenea.

Intervenute le pattuglie delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle regole, e per far spegnere la musica. A questo punto non sono esclusi provvedimenti a carico di qualche esercente.