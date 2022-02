Movida fracassona: è ancora caos. Musica ad alto volume e raid

Numerose segnalazioni di cittadini alle forze dell’ordine per la musica ad alto volume, assembramenti davanti ad alcuni locali della movida, e mascherina antiCovid praticamente sparita tra i giovani. E ancora un raid vandalico, e dappertutto sosta selvaggia. Ecco la “fotografia” della notte tra sabato e domenica tra via Atenea e dintorni. Il centro è stato preso d’assalto da centinaia e centinaia di comitive di giovani e meno giovani. In tanti, anzi tantissimi, hanno messo da parte le regole anti-Covid. Quasi come se il virus fosse solo un ricordo.

E’ riesplosa la questione della musica ad alto volume, con i residenti di via Atenea, e via Pirandello, esasperati da non riuscire a dormire, ad un orario decente. Si sono rivolti al 112. Da registrare un altro raid vandalico ad opera dei “soliti ignoti”. Qualcuno ha gettato per terra una colonna di scooter lasciati in sosta a Porta di Ponte. Infine la sosta selvaggia con le auto lasciate parcheggiate ovunque, anche in mezzo alla strada. C’è stato l’intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile, e alcune sono state rimosse con il carro attrezzi.