Il fenomeno della sosta “selvaggia” si ripete, nel centro di Agrigento, ogni fine settimana. Sabato sera sono dovuti intervenire i carabinieri della sezione Radiomobile con il carro attrezzi. Sono state rimosse ben 5 auto che ostruivano il transito degli altri mezzi e l’accesso in un’area parcheggio. Una coppia addirittura è stata impossibilitata a spostare la vettura perché entrambi i lati erano occupati dalle macchine in sosta vietata.

In un altro caso se ci fosse stata un’emergenza, sarebbe stato impossibile passare per un’ambulanza o un mezzo dei vigili del fuoco, a causa delle auto lasciate senza alcun rispetto delle regole con la carreggiata che si era tanto ristretta. Così i militari dell’Arma hanno deciso di chiamare il carro attrezzi per rimuovere quelle che proprio ostruivano il passaggio, appunto 5 auto, e hanno verbalizzato quanto accaduto.