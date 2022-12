Movida e il braccio di ferro con i commercianti, il sindaco Miccichè: “Disponibile ad un confronto”

C’è un’apertura da parte del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, verso i commercianti. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto legittimo il provvedimento del primo cittadino condannando i commercianti a pagare anche le spese di lite che sono state quantificate in duemila euro. Al centro della vicenda giudiziaria l’ordinanza firmata dal sindaco lo scorso mese che rimarrà in vigore fino al prossimo 30 aprile. “Nonostante la sentenza del TAR, nonostante gli attacchi al mio provvedimento legittimo e alla mia persona- ha detto il sindaco Miccichè- nonostante i commercianti avevano anche chiesto i danni, sono disponibile ad un confronto con i titolari degli esercizi commerciali, con i promotori del ricorso, già nei primi giorni della settimana prossima. Hanno il mio numero di telefono.” Il provvedimento prevede la chiusura dei locali alle 2, tutti i giorni, con un tolleranza di 30 minuti solo ed esclusivamente per sistemare le attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. L’unica “eccezione” verrà fatta la notte di capodanno, il 31 dicembre. L’ordinanza, inoltre, vieta la vendita di alcolici da asporto a partire da mezzanotte e, sempre allo stesso orario, la fine di qualsiasi attività di intrattenimento musicale anche se provvisti di nullaosta acustico.I titolari dei locali della movida si erano “ribellati” e avevano chiesto al Tar non soltanto l’annullamento dell’ordinanza ma anche il risarcimento del danno. Per il Tribunale amministrativo il ricorso dei commercianti è infondato.