Movida, controlli funzionano: nessuna rissa. 60 multe per sosta selvaggia

E’ stato un fine settimana tranquillo nei luoghi della movida del centro di Agrigento, senza risse o episodi spiacevoli. Anche se non c’è stato il solito assalto ai locali. Le tante feste organizzate per il Carnevale, hanno tenuto lontano le solite masse di giovani e meno giovani dal centro storico della città. Al di là dei numeri, dopo la rissa di via Pirandello e l’episodio di molestie con aggressione al titolare di un locale della via Atenea, il piano predisposto dalla Questura di Agrigento, dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica voluto dalla Prefettura, ha funzionato.

Oltre 30 gli uomini delle forze dell’ordine schierati sul campo. Poliziotti, carabinieri e finanzieri che hanno anche prolungato l’orario di servizio, con i controlli andati avanti fino alle 2. E sabato notte c’è stato l’ennesimo pugno duro degli agenti della polizia municipale, per la sosta selvaggia. Sono state 60 le contravvenzioni, per mancato rispetto del Codice della strada. Ancora una volta, i vigili urbani controllando l’area di Porta di Ponte, le piazze Aldo Moro e Vittorio Emanuele, e piazza Stazione, hanno trovato autovetture lasciate in ogni dove.