Movida, 61 multe per il parcheggio selvaggio e ubriaco molesto allontanato dal centro

E’ stato un sabato sera movimentato nei luoghi della movida del centro di Agrigento. Che i controlli siano ormai sistematici e capillari è risaputo, ma gli automobilisti continuano ad infischiarsene tanto delle regole. Per i proprietari delle auto che hanno lasciato l’auto in divieto, al ritorno, hanno trovato la multa sul parabrezza. Gli agenti della polizia municipale, nel giro di poche ore, fra piazzale Aldo Moro, piazza Marconi, e nelle vie Acrone ed Empedocle, hanno elevato ben 61 contravvenzioni a quanti hanno lasciato la propria auto negli spazi riservati agli invalidi, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali e perfino in prossimità di curve e in mezzo alla strada.

Poco dopo la mezzanotte gli agenti della municipale e i carabinieri sono intervenuti nel parcheggio pluripiano di via Empedocle, per «liberare» alcune auto rimaste bloccate all’interno della struttura. Un guasto al sistema di apertura della sbarra, rimasta abbassata, non ha permesso alle vetture di uscire dal parcheggio. Solo dopo oltre mezz’ora gli automobilisti sono riusciti a ripartire, in seguito all’intervento di un operatore tecnico addetto all’assistenza. Niente risse, né disordini, tra i luoghi della movida, ma un giovane immigrato, ubriaco fradicio, ha creato il caos nei pressi di alcuni locali. L’uomo avrebbe provocato fastidio a causa dell’assunzione sfrenata di bevande alcoliche. E’ stato subito fermato e “allontanato” dalla zona del centro dagli agenti della polizia di Stato.