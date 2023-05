Motopesca imbarca acqua, Guardia costiera e vigili del fuoco salvano equipaggio

Momenti di panico per un motopesca che imbarcava acqua a circa 6 miglia dal porto di Licata. Quattro persone, i componenti dell’equipaggio, hanno rischiato grosso. A portarli in salvo sono stati i militari della Guardia costiera assieme ai vigili del fuoco. Una motovedetta della Capitaneria ha raggiunto il natante in pericolo e i militari hanno prestato la prima assistenza all’equipaggio del peschereccio, cercando di limitare l’imbarco di acqua attraverso l’ausilio di pompe di esaurimento. Nel tratto di mare è giunta anche la motovedetta dei vigili del fuoco del distaccamento Licata con idonea strumentazione, tra cui con la “pompa barellabile” atta ad esaurire l’acqua a bordo del natante con rapidità. I membri dell’equipaggio sono stati trasbordati sulla motovedetta e con l’ausilio di un motopesca il natante in pericolo è stato rimorchiato verso un cantiere navale.