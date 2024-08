Un motociclista trentenne è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, l’altro pomeriggio, a poche decine di metri dalla statale 115, non molto lontano dal mare di Palma di Montechiaro. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto, quando per cause sconosciute, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote per poi rovinare pesantemente sull’asfalto. Nella caduta ha sbattuto infatti la faccia a terra.

A prestargli soccorso sono stati alcuni passanti. Dopo le prime cure del caso prestatigli direttamente sul posto, in ambulanza, è stato trasportato al presidio ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. I medici in servizio, lo hanno sottoposto alle cure e medicazioni del caso e gli hanno diagnosticato, un trauma facciale. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine che si sono occupati dei rilievi per stabilire la dinamica dei fatti.