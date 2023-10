Si era fermato a fare rifornimento alla sua moto al distributore di benzina, ma all’improvviso per cause sconosciute la due ruote ha preso fuoco. Si sono vissuti momenti di paura, ieri verso mezzogiorno e trenta, lungo la via Roma, nel centro di Aragona. Il motociclista alla vista delle fiamme è riuscito ad allontanarsi velocemente.

Calogero Cacciatore uno dei titolari del vicino ristorante e pizzeria “Lo Sperdicchio”, e responsabile della botte del pellegrino che accoglie i visitatori lungo la Magna via Francigena, ha capito che non c’era un minuto da perdere. Ha messo in salvo alcune persone, e afferrato l’estintore del locale è corso a spegnere l’incendio che stava per propagarsi ad un’autovettura.

L’opera di spegnimento, poi, è stata conclusa dai vigili del fuoco che si sono occupati anche della messa in sicurezza dell’area interessata. Nella zona intervenuti i carabinieri della Stazione di Aragona per gli accertamenti di rito. La moto è stata completamente avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta.

Fortunatamente il tempestivo intervento del ristoratore ha limitato i danni ed evitato una tragedia. “Grazie al mio sangue freddo e alla passione per il mondo della protezione civile – ha detto Cacciatore -, sono riuscito a vincere sulle fiamme. Ho ricevuto ringraziamenti sia dai vigili del fuoco che dai carabinieri”.