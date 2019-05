Mostre: Touring Club racconta una storia lunga 125 anni

Il Touring Club Italiano compie 125 anni, e il Club di territorio di Palermo celebra questo importante anniversario con una mostra dedicata alla sua storia, che aprirà al pubblico il prossimo 25 maggio nell’ex Convento della Magione. Ne “I tesori del Touring” sono esposti guide, libri, atlanti, riviste, fotografie, piatti commemorativi e oggetti legati all’associazione, un patrimonio di memorie spesso ereditato dai familiari degli attuali soci che, oggi nel palermitano, sono oltre 400. L’esposizione racconta il ruolo pioneristico del Club nel far conoscere l’Italia agli italiani in anni in cui si andava formando la coscienza nazionale. Ad alcuni pezzi si accompagnano aneddoti interessanti, come il libro sul Friuli Venezia Giulia usato da un tenente per portare in salvo i suoi soldati nella I guerra mondiale, o la Guida rossa della Sicilia utilizzata dagli alleati per orientarsi durante lo sbarco in Sicilia. Completa il percorso espositivo una selezione di interessanti immagini storiche conservate nell’ archivio fotografico del Touring sul tema del viaggio.

“Abbiamo voluto ricordare e condividere questa importante storia che accomuna tutto il nostro Paese”, dice il console territoriale Fabio Rocca. “In questa occasione ho scoperto che tanti soci palermitani hanno voluto essere coinvolti prestando i materiali in loro possesso”. Il giorno dell’inaugurazione è previsto un annullo filatelico che ripropone il francobollo emesso in occasione per il centenario del Touring. La mostra chiude il 9 giugno.(ANSA).