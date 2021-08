Mostra vernissage al museo di Ravanusa

S’intitola “Dialogo con il museo” l’esposizione delle più recenti opere artistiche del maestro Silvio Benedetto presso il Museo archeologico di Ravanusa. La mostra, vernissage è un dialogo con alcuni reperti custoditi all’interno del museo. La mostra del conosciuto scultore italoargentino, “Dialogo con il museo”, presenta opere recenti che, oltre a rivisitare alcuni reperti, creano un ulteriore dialogo con le teche perché saranno esposte in alcuni settori del percorso visivo. “A volte i reperti ci parlano, a volte ci suggeriscono solitudine e isolamento – spiega Silvio Benedetto. – Altre volte ancora ci fanno sentire intrusi voyeur della loro intimità o della loro sacralità votiva. Ho voluto dialogare con il museo di Ravanusa sempre nell’intento che i musei e i siti non siano luoghi cristallizzati ma divengano pulsanti e vitali, proiettati verso l’oggi”. Oltre alle opere recenti del Maestro Benedetto. il museo ospita in maniera permanente all’ingresso dell’edificio di corso della Repubblica, una delle pietre dipinte di Silvio Benedetto, raffigurante il volto di Dioniso, una delle grandi divinità dell’olimpo greco. La mostra, ad ingresso libero, è aperta tutti i giorni tranne che nelle giornate di sabato e domenica, fino al prossimo 30 settembre negli orari di apertura del museo archeologico.