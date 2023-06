Mostra fotografica delle zolfare, musica e convegni per l’omaggio ad Alessio Di Giovanni

Cianciana rende omaggio al suo cittadino più illustre: Alessio Di Giovanni. Nei prossimi 24 e 25 giugno nei locali della Biblioteca comunale si svolgeranno diverse iniziative a cominciare da un convegno dal titolo: “Sopra fioriva la ginestra- Alessio Di Giovanni e la Sicilia delle zolfare” (che poi è il titolo del Professor Salvatore Di Marco che ha donato il suo immenso patrimonio letterario, costituito da migliaia di volumi al Comune di Cianciana). Il tutto in occasione dell’inaugurazione del fondo Di Marco. Prevista anche una mostra fotografica e artistica delle zolfare con proiezioni video dei carusi e minatori nelle zolfare. Inoltre, è previsto anche un concerto di musica etnica dialettale. L’evento è stato voluto fortemente dal comune di Cianciana guidato dal sindaco Francesco Martorana e dal Circolo culturale Alessio Di Giovanni. La zolfara e il latifondo costituiscono il nucleo tematico della poesia di Alessio Di Giovanni che tutt’oggi sono oggetto di analisi. Essi sono, come ben deduce Di Marco, due facce della stessa medaglia, anche se quella della zolfara è più impressa e dolorante. D’altronde, non poteva esser diversamente. Scrive Di Marco: “Egli non ha mai perduto l’unità del tema della sofferenza umana, delle condizioni spesso intollerabili di miseria della sua gente, sia che quella zappasse sotto il sole forte delle lunghe nostre estati l’arida zolla, o che sprofondasse nel sottosuolo tra le pericolose viscere delle zolfare”.

Salvatore Di Marco, per risalire al clima socio-politico degli anni in cui visse e si formò il giovane Di Giovanni, dà rilievo ai Fasci dei lavoratori, quelle organizzazioni di lavoratori che sorsero sul finire del secolo XIX (1892-’93) un po’ in tutta la Sicilia, soffocati con stato d’assedio dal governo Crispi nel gennaio del 1894. Il nostro poeta sicuramente sentì il rigurgito di quel momento e ne fu testimone (non dimentichiamo che i Fasci sorsero nell’agrigentino) ma, essendo una persona mite, diede ascolto alla realtà sociale e alle difficoltà del vivere, più che alle voci della politica, e volle contribuire al riscatto della sua gente con la poesia che sola è capace di evidenziarne l’umanità bisognosa e dolente. Sopra fioriva la ginestra è un libro di estremo interesse, perché inquadra il poeta nel periodo storico, passa al setaccio gli apporti critici, evidenziandone con perizia e molta signorilità pregi e difetti, ed intanto esamina la poesia che così risalta in tutti i suoi aspetti. Di Marco evidenzia il crudo realismo proprio di questa poesia fatta di dolore e di sofferenza dei minatori e dei carusi. È, questa, una poesia sofferta e partecipata che sembra risentire del lamento di quei diseredati costretti a faticare da schiavi per una misera paga, mentre la natura attorno è atterrita e si chiude in sé per non essere essa stessa testimone di una così grande ingiustizia.

PROGRAMMA Venerdì 23 giugno 2023 Mediatore del convegno : Prof. Gian Paolo Renello. -Ore 18:00 inaugurazione mostra fotografica e artistica delle zolfare, proiezione video dei “carusi e minatori nelle zolfare” presso il centro sociale sito in corso Commendatore Cinquemani Arcuri di Cianciana; -Ore 18:30 apertura convegno “Sopra fioriva la ginestra – Alessio Di Giovanni e la Sicilia delle zolfare” Omaggio al cantore degli ultimi” e inaugurazione Fondo Di Marco presso la Biblioteca Comunale “ Paolo Borsellino” a cura del Sindaco, alla presenza delle autorità invitate e con la presenza dei testimonial. -Ore 20:00 rinfresco. Sabato24 giugno2023 Ore 20:00 presso l’anfiteatro della villa comunale concerto di gruppi musicali etnici dialettali. LINEE DI AZIONE Formazione e cultura; Spazi, ambiente e territorio; · Obiettivo del progetto è l’istituzione del “ Fondo Di Marco” al fine di avviare un percorso culturale, letterario, finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di quanti: studiosi, studenti e cittadini vogliono avvicinarsi agli studi a all’opera del Prof. Di Marco, il poeta Alessio Di Giovanni e di altri autori e scrittori costituenti il patrimonio letterario donato al comune di Cianciana.