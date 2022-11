Mostra fotografica di Diego Romeo a Campobello di Licata.

Mostra fotografica di Diego Romeo al Minerva di Campobello di Licata. C’è anche un ritratto dell’attrice Marta Abba del 1972, ‘musa di Pirandello’ che cattura oggi l’attenzione di Silvio Benedetto e Silvia Lotti non solo in quanto (oltre che pittori) ‘teatranti’, ma per la qualità dell’immagine, per quella sua atmosfera brumosa e per l’intensità dello sguardo che da essa emerge. Nella mostra non mancano altri ritratti, compreso quello di Rosetta Romano, ed altre fotografie dedicate al teatro: scene di danza, momenti di prosa, spettacoli etnici e popolari devozionali.