Questo fine settimana al Teatro della Posta Vecchia uno spassosissimo spettacolo di teatro comico. Sabato 6 alle ore 21 e domenica 7 alle ore 18 andrà in scena “Morto vivo e assicurato”, per la regia di Giorgio Villa, con Totò Cannistraci, Giorgio Villa, Patricia Cerami, Sergio Diblasi, Angelo Cancelliere e Cettina Messina. Si tratta di una commedia brillante, in due atti, che ben si inserisce nel vario panorama del cartellone di quest’anno così ricco di lavori teatrali di diverso genere. Una trama esplosiva ed esilarante con colpi di scena e situazioni spassose.

