Morto Vito Planeta, imprenditore vinicolo e uomo di cultura

Lutto nel mondo della cultura e dell’enologia siciliana. E’ morto, all’età di 57 anni, Vito Planeta, erede della storica famiglia di imprenditori della vitivinicoltura in Sicilia. Da qualche tempo combatteva contro una malattia incurabile. Dopo una intensa esperienza in Lombardia era tornato in Sicilia per seguire l’azienda omonima, che proprio a partire dagli ultimi vent’anni si è ritagliata un posto di spicco nella vitivinicoltura italiana.Una perdita non solo nell’enologia siciliana, ma anche per l’arte. Personaggio a tutto tondo, colto, dinamico e poliedrico. Si era occupato fino a pochi mesi fa della rassegna di teatro in vigna Sciaranuova festival, appuntamento con il teatro di prosa nell’arena naturale della tenuta Sciaranuova, a Passopisciaro, sull’Etna.