Morto per Covid. Il sindaco Cacciatore: “Santo Stefano Quisquina, piange un amico”

“Increduli e sgomenti apprendiamo che il maledetto Covid ha portato via prematuramente il carissimo Pippo Vetrano, professionista stimato, integerrimo, persona garbata, umile. Si è speso instancabilmente per il Gal Sicani e per il riscatto socio economico della regione intera. L’Amministrazione Comunale e tutta di Santo Stefano Quisquina, piange un amico che sapeva tenere viva la speranza di una rinascita dei nostri territori”.

A scriverlo è il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, appresa la notizia del decesso di Pippo Vetrano, direttore responsabile di Piano per l’ente, che si occupa di sviluppo e turismo nella zona della montagna agrigentina.