Morto il gatto raggiunto da decine di piombini in ferro

Non ce l’ha fatta il gatto colpito da decine di piombini in ferro, sparati da ignoti individui, con un’arma ad aria compressa. Il fatto, alcuni giorni fa, tra Agrigento e Raffadali. Da allora il felino si trovava in cura nella clinica del medico veterinario Leila Li Causi.

Dopo un lieve miglioramento, l’altro pomeriggio, l’animale si è aggravato, fino al decesso, avvenuto in tarda serata. Aveva ancora in corpo diversi “pallini”. Un’infezione non gli ha lasciato scampo. Un bruttissimo episodio di crudeltà, e maltrattamenti, verso gli animali, che ha indignato e non poco gli agrigentini.