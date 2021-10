Morti per Covid in ospedale, i familiari presentano denuncia

Una denuncia, contro ignoti, è stata presentata presso la Procura della Repubblica di Sciacca, dall’avvocato Rosario Monforte del Foro di Caltagirone, in nome e per conto dei familiari di cinque pazienti ricoverati presso il Covid Hospital di Ribera, e successivamente deceduti. Questo servirà ad accertare le cause della morte, e verificare “presunti casi di maltrattamenti ed altro a cui i pazienti sarebbero stati sottoposti durante il corso del loro ricovero”.

La denuncia evidenzia presunti “episodi di cure inadeguate, assistenza e condizioni di ricovero inadeguate nei confronti dei malati di Covid”. Inoltre è stato denunciato anche il fatto che oggetti personali di alcuni dei pazienti ricoverati come orologi, bracciali e documentazione medica “non sarebbero mai stati restituiti ai familiari”.