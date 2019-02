Morte Sofia Tedesco, indagato il minorenne che guidava lo scooter

Il diciassettenne alla guida dello scooter su cui viaggiava la 16enne Sofia Tedesco, deceduta in seguito ad un bruttissimo incidente in contrada Crocca a Favara, è stato iscritto nel registro degli indagati.

A riportare la notizia sono fonti di stampa locale.

L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che l’incidente possa essere stato del tutto autonomo. La ragazza, per cui i genitori non hanno mai smesso di lottare alla ricerca della verità, era deceduta qualche giorno dopo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

I Carabinieri hanno indagato per incidente autonomo

Sono tanti i dubbi che avvolgono la vicenda: i carabinieri della tenenza di Favara indagano sulla possibilità che non ci sia stata alcuna auto pirata a travolgere i due minorenni ma che l’incidente si sia verificato in maniera autonoma. Subito dopo la tragedia i militari si erano messi sulle tracce di un’auto pirata – probabilmente una Fiat Punto – che ad oggi non è mai stata trovata.

L’indagine, che parte da Agrigento, adesso passa nelle mani della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Palermo.