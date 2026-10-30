Il gip del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha scritto la parola fine sulle posizioni di 13 medici coinvolti nell’inchiesta sulla morte di Pietro Bennica, il cinquantaquattrenne deceduto il 5 giugno 2020 all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il giudice ha disposto l’archiviazione definitiva del procedimento nei loro confronti, respingendo la terza opposizione che era stata presentata dal fratello della vittima.

La complessa inchiesta, che inizialmente contava ben 33 indagati tra medici, infermieri e operatori sociosanitari, si è progressivamente sfoltita nel corso degli anni tra perizie, opposizioni e costanti approfondimenti medico-legali. Già una precedente decisione del giudice aveva scagionato altri 15 sanitari.

Per i 13 camici bianchi rimasti fino a oggi sotto la lente d’ingrandimento, la Procura della Repubblica aveva ribadito la richiesta di archiviazione, giudicando gli elementi raccolti del tutto insufficienti a sostenere in aula l’accusa di omicidio colposo. Bennica morì dopo un calvario di diverse settimane, trascorse facendo la spola tra i reparti di Medicina e Cardiologia della struttura agrigentina.

Nonostante le dure contestazioni mosse dal fratello della vittima, assistito dall’avvocato Gianluca Sprio, contro le conclusioni della consulenza tecnica, il gip ha escluso la necessità di ulteriori indagini, sposando integralmente la linea della Procura.

Il capitolo giudiziario non si chiude però del tutto: resta separato il troncone processuale principale che vede imputati altri cinque medici, rinviati a giudizio nel maggio 2024 con l’accusa di omicidio colposo. Il dibattimento nei loro confronti è tuttora in corso e mira a fare luce sulle condotte e sulle cure prestate in una precedente fase del ricovero.

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