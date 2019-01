Morte dell’operaio Aliseo, la M.C.G: “Per noi rimane un mistero”

La morte di Massimo Aliseo rimane ancora avvolta nel mistero e la società per la quale lavorava non riesce a spiegarsi la dinamica dell’accaduto. Aliseo è rimasto travolto da un’esplosione sul posto di lavoro ed è morto sul colpo, mentre altri suoi colleghi sono stati ricoverati per lo shock. La società tratta bombole di ossigeno a scopi medici.

Sia i tecnici della stessa azienda, sia le autorità non riescono tutt’oggi a spiegarsi come sia stato possibile. In uno dei primi comunicati, la società aveva affermato di rispettare tutte le norme di sicurezza vantando particolare attenzione per l’incolumità dei propri dipendenti.

Un tragico incidente ad oggi inspiegabile.

La Medical Gas fa sapere tramite il suo legale che si metterà a disposizione in ogni modo per fare chiarezza sulla vicenda. Tutta la società rimane fortemente scossa per quanto accaduto e si unisce al dolore della famiglia di Aliseo.