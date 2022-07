Montevago, finanziata dal Pnrr la ristrutturazione della palestra comunale

E’ stato finanziato con i fondi del Pnrr il progetto di ristrutturazione della palestra comunale di Montevago contigua al plesso scolastico della scuola primaria “Eleonora Gravina”. Il finanziamento ammonta a 404 mila euro. Il progetto, presentato dall’amministrazione comunale, prevede interventi di miglioramento sismico negli elementi strutturali e interventi edilizi di manutenzione straordinaria, in particolare: l’impermeabilizzazione e la coibentazione della struttura, il ripristino degli intonaci, la picchettatura, la tinteggiatura locali e la sostituzione di serramenti esterni. Per quanto riguarda l’aspetto impiantistico: è prevista la revisione dell’impianto elettrico e d’illuminazione esistente, l’installazione di un impianto di ventilazione e ricircolo al fine di garantire la salubrità dell’aria durante lo svolgimento delle attività sportive. Esprime soddisfazione il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo: “E’ già il terzo progetto finanziato con i fondi del Pnrr. Dopo quelli per la ristrutturazione delle case popolari e per la prosecuzione dei lavori di recupero della vecchia chiesa Madre, abbiamo ottenuto questo importante finanziamento che ci consentirà di riqualificare e mettere in sicurezza la nostra palestra comunale. Un altro progetto che si aggiunge a quelli già finanziati e realizzati in questi anni, o ancora in corso di realizzazione, grazie una progettazione puntuale e di qualità”.