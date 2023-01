Montevago, completati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dei quattro nodi di ingresso al paese

Completati a Montevago i lavori per la messa in sicurezza della rete viaria comunale e in particolare dei 4 nodi d’ingresso al paese. “Tra gli obiettivi raggiunti con questo progetto, oltre a una viabilità più sicura, il miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico con delle rotonde che sembrano dei mini giardini”, sottolinea il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Il progetto, il cui importo ammonta complessivamente a circa 500 mila euro, è stato finanziato nell’ambito del bando pubblico di selezione per l’attuazione del 1° e del 2° Programma del Piano nazionale della sicurezza stradale in Sicilia indetto dall’assessorato regionale per le Infrastrutture