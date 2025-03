Entra nel vivo la 35esima edizione del Carnevale di Montevago. Lunedì 3 marzo e martedì 4 continua la festa per le vie del centro belicino che ogni anno richiama visitatori da ogni parte della provincia. Lunedì 3 marzo, alle ore 17, la sfilata di carri e gruppi per le vie cittadine. Martedì 4 marzo, il gran finale con la sfilata a partire dalle 17 e poi la chiusura in piazza con il Carneval Show di Nanà alle ore 24. La manifestazione è promossa dal comune di Montevago, in collaborazione con l’Unione dei comuni delle Terre Sicane e diverse associazioni del territorio, con il patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo e dell’Ars.

“Il tema del Carnevale Montevaghese di quest’anno – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – è l’accoglienza e la solidarietà. Hanno lavorato insieme le comunità di Montevago e Santa Margherita di Belìce, i due carri allegorici sono dedicati alla pace. Quello realizzato dai ragazzi di Santa Margherita si chiama ‘Hip hip urrà’, quello dei ragazzi di Montevago ‘Noche de fuego’, dedicato alle tradizioni messicane, rappresenta le grandi tradizioni del Messico e come per i messicani si sono alzate le barriere degli Stati Uniti per non farli più entrare”.

“Tra le novità di quest’anno, due mini carri realizzati dai ragazzi delle scuole medie sulle orme degli adulti: un carro si chiama ‘Naufragio’ e l’altro ‘A moddu semu’. I ragazzini, seguendo quello che nel mondo succede tramite i telegiornali, percepiscono benissimo la tensione sociale che si avverte. Hanno scelto dei temi che sono attualissimi ma che soprattutto preoccupano il mondo intero. Da un piccolo comune come Montevago – conclude il primo cittadino – parte un segnale per chiederci cosa sta succedendo, verso dove stiamo andando”.

