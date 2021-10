Montevago, al completo la nuova giunta La Rocca Ruvolo: ecco i quattro assessori nominati dal sindaco

E’ al completo la nuova giunta comunale di Montevago guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Hanno giurato oggi i quattro nuovi assessori nominati dal primo cittadino: si tratta di Vincenzo Infranco (vice sindaco), Vita Anna Maria Saladino, Domenico La Rocca e Calogero Barrile.

“Insieme – ha detto il sindaco – continueremo a lavorare per Montevago stimolando la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale, politica e amministrativa. Seguiremo con attenzione i cantieri già aperti, come quello per la riqualificazione dell’anfiteatro comunale all’aperto e delle scuole, e i progetti già presentati che stanno facendo il loro iter burocratico. Porteremo avanti – ha aggiunto La Rocca Ruvolo – i lavori di recupero della vecchia chiesa Madre con un nuovo finanziamento della Regione e lavoreremo sin da subito al progetto per la ristrutturazione degli alloggi popolari di Via 15 Gennaio. Apriremo il cantiere per la ristrutturazione della Città dei Ragazzi, questi alcuni degli impegni che ci aspettano sul piano infrastrutturale. Lavoreremo quotidianamente per l’attuazione del programma che punta sullo sviluppo ambientale, sociale ed economico d continueremo a puntare molto sull’arte e sull’enogastronomia per attirare visitatori e turisti”.