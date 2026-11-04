La cerimonia provinciale della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate alla presenza del prefetto Salvatore Caccamo e delle autorità civili, militari e religiose. Consegnate quattro onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

MONTEVAGO – Si è svolta questa mattina a Montevago la celebrazione provinciale della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. La cerimonia si è tenuta al Monumento ai Caduti, lungo il vecchio corso Umberto, e nella vicina piazza Antonio Migliore, davanti ai ruderi della vecchia Cattedrale, alla presenza del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, delle autorità civili, religiose e militari e delle rappresentanze delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Le celebrazioni si sono aperte con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti. L’iniziativa è stata organizzata dalla Prefettura e dal Comando provinciale dei Carabinieri, con il contributo del Comune di Montevago e dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane”, di cui fanno parte anche Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Caltabellotta.

Ad accompagnare i momenti solenni è stata l’Associazione musico-bandistica “Città di Montevago”.

Quattro onorificenze al Merito della Repubblica

Uno dei momenti più significativi della cerimonia è stato quello della consegna di quattro onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite a cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale, civile e sociale.

La consegna dei riconoscimenti è stata accompagnata dalle letture degli studenti degli istituti comprensivi “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice, sezione di Montevago, e “Santi Bivona” di Menfi.

Tra gli insigniti il luogotenente Antonino Gianno, in servizio nella Guardia di Finanza dal 1984 al 2025 e, dal 2018, comandante della Tenenza di Lampedusa. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi elogi ed encomi. Dal 2003 si è inoltre distinto per l’impegno nel volontariato, come donatore di sangue e sostenitore di Airc e ActionAid.

Il titolo di Cavaliere è stato conferito anche al primo luogotenente Giuseppe Ottavio Buccheri, in servizio nella Capitaneria di porto fino al novembre 2025, distintosi per l’elevato rendimento professionale e per una condotta personale ispirata a solidi valori etici. Buccheri è stato inoltre donatore dell’associazione “Donatorinati”.

Riconoscimento anche per il professor Vincenzo Randazzo, già docente di italiano e latino e dirigente scolastico, autore di poesie, opere narrative, saggi e testi teatrali. Nel corso della sua attività culturale ha ottenuto numerosi premi letterari e promosso iniziative di carattere sociale e culturale.

Infine, l’onorificenza è stata assegnata ad Angelo Sacco, assistente amministrativo del Ministero dell’Interno, in servizio dal 1997 nelle Prefetture di Caltanissetta e Agrigento, che si è distinto per la dedizione al lavoro e il costante spirito di servizio dimostrato nell’attività istituzionale.

La celebrazione ha rappresentato un momento di memoria e riconoscenza verso quanti hanno servito il Paese, rinnovando il significato del 4 Novembre come giornata dedicata all’unità nazionale, al ricordo dei Caduti e al valore delle Forze armate.

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