La rimozione delle barriere architettoniche e l’installazione di macchinari che possano oltrepassarle non riguarda solamente gli edifici pubblici, ma anche quelli privati. Un buon esempio è rappresentato da quei condomini che non sono dotati di ascensore, e che hanno al loro interno diverse rampe di scale che potrebbero diventare un vero e proprio ostacolo per coloro che hanno difficoltà a muoversi. Ciò riguarda sia le persone con disabilità motorie, sia gli anziani, che con il passare degli anni iniziano a mostrare problemi di vario genere, come dolori alle articolazioni.

La migliore soluzione in questi casi è quella di optare per un montascale condominio. Molti di coloro che hanno bisogno di un macchinario di questo tipo si chiedono effettivamente se sia possibile farlo posizionare nel proprio condominio. Continuate a leggere, perché troverete tutte le risposte ai vostri dubbi nelle prossime righe.

Cos’è un montascale?

Prima di parlare di ciò che riguarda le norme condominiali è utile spiegare nei dettagli cosa sia esattamente un montascale. Questo macchinario è progettato per portare le persone da un piano all’altro di un palazzo, e si presenta come una vera e propria alternativa ai classici ascensori. Ne esistono di vari tipi: si va dai montascale con pedana, perfetti per coloro che si muovono con la sedia a rotelle, ai montascale dotati di seduta, più compatti nelle dimensioni.

Oggi i montascale hanno un costo abbastanza accessibile, e ciò ha permesso una maggiore diffusione negli edifici privati. Questi macchinari si possono posizionare anche all’esterno e non solo all’interno.

Una delle caratteristiche più interessanti dei montascale è la facilità con cui possono essere utilizzati. Hanno pochi e semplici pulsanti che rendono l’uso intuitivo davvero per chiunque.

Il nostro suggerimento è di affidarsi a una ditta specializzata e far effettuare un primo sopralluogo, così da poter avere un preventivo preciso sui costi da sostenere.

Chi paga il montascale in condominio?

Andiamo ora ad analizzare gli aspetti legali della vicenda, utili per coloro che vogliono installare un montascale all’interno di un condominio e vogliono sapere come muoversi.

Il primo aspetto da tenere in considerazione è l’impossibilità, da parte degli altri condomini, di impedire l’installazione del montascale. Gli unici casi in cui ci si può opporre è qualora il montascale leda l’uso delle cose comuni, alteri il decoro del condominio o in qualche modo finisca per pregiudicare l’uso da parte dei condomini delle aree in comune.

Di norma la richiesta va effettuata all’assemblea condominiale, che deve deliberare entro un preciso limite di tempo. Nello specifico l’assemblea ha 90 giorni per prendere una decisione, terminati i quali il condomino può procedere all’installazione del montascale a sue spese.

Per quanto riguarda i costi tutto dipende da ciò che decide l’assemblea condominale. Se l’assemblea è a favore dell’installazione allora i costi possono essere suddivisi tra tutti i condomini o anche solamente tra coloro che si sono espressi a favore di tale operazione. Se invece l’assemblea è contraria i costi ricadono solamente su chi vuole effettuare tale installazione.

Simili considerazioni si possono anche applicare ai costi relativi alla manutenzione del macchinario.