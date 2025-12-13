Presepe Vivente di Agrigento–Montaperto, ieri la prima giornata del “Presepe delle Scuole”: oltre mille bambini tra tradizione e meraviglia

Montaperto (AG), 12 dicembre 2025 – Si è svolta ieri la prima, attesissima giornata del “Presepe delle Scuole”, le matinée dedicate agli istituti scolastici della provincia di Agrigento e non solo. Un successo straordinario che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 bambini, accompagnati da insegnanti e genitori, trasformando il Presepe Vivente di Montaperto in un luogo animato da entusiasmo, stupore e sorrisi.

I piccoli visitatori hanno potuto immergersi in un percorso suggestivo, tra figuranti in costume, antichi mestieri e ambientazioni fedelmente ricreate. Grande curiosità e partecipazione anche intorno agli artigiani all’opera – dallo scarparu alla lavannara – che, con gesti antichi, hanno riportato in vita tradizioni e saperi di un tempo. Non è mancata la possibilità di degustare i prodotti tipici della tradizione, elemento che arricchisce ulteriormente l’esperienza.

Il momento più intenso del percorso resta, come sempre, quello della Natività, collocata in un contesto capace di rievocare con autenticità l’antica Betlemme, offrendo ai visitatori un’esperienza carica di significato e suggestione.

Nino Amato, montapertese e ideatore del Presepe Vivente, ha voluto ringraziare tutta la comunità:

«Ringrazio di cuore tutti i montapertesi che, con dedizione e spirito di comunità, lavorano ogni anno per la riuscita di questo grande progetto. Un sentito grazie anche alle forze dell’ordine, sempre presenti, per il supporto e la sicurezza garantiti».

Il Presepe delle Scuole tornerà con una seconda giornata dedicata agli istituti il 16 dicembre, a partire dalle ore 9.00.

L’apertura al pubblico è invece prevista nelle seguenti date: 26 e 28 dicembre, 1, 3, 4 e 6 gennaio 2026.

Lo staff del Presepe Vivente di Agrigento–Montaperto invita la cittadinanza e la stampa a partecipare e a condividere la magia di un appuntamento che, anno dopo anno, continua a emozionare e a unire il territorio.

