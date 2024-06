Nasce montallegroexperience.eu, portale di promozione turistica per valorizzare e promuovere le esperienze che si possono vivere nel territorio. Il progetto, che prevede anche una campagna promozionale sui social network, è a cura del Comune di Montallegro.

“Nel nostro territorio – dice il sindaco Giovanni Cirillo – il turismo è in forte crescita grazie anche alla presenza di importanti strutture ricettive e tanti bed and breakfast, sono sempre di più i turisti in cerca di esperienze da vivere oltre che di luoghi da visitare e sempre più numerose le aziende e le associazioni che organizzano attività ed eventi che diventano attrazioni turistiche. Dalle giornate di trekking alla fattoria didattica, dalle degustazioni dei prodotti tipici alla passeggiata a cavallo, dal tour in gommone alle escursioni in bicicletta. Per questo, come amministrazione comunale, abbiamo pensato a un sito web per valorizzare ed esporre in un unico luogo digitale tutte le experience, favorendo così i turisti e le aziende e stimolando nuove connessioni e interazioni”.

“L’obiettivo del progetto Montallegro Experience – prosegue il primo cittadino – è far conoscere ancora di più il nostro territorio e intercettare nuovi flussi di turismo non solo nel periodo estivo, quindi puntando anche sul turismo destagionalizzato, perché qui si può fare turismo tutto l’anno. Il portale web servirà prima da vetrina, poi, da booking online per le esperienze a Montallegro e potrà essere sviluppato anche come sito di e-commerce per la vendita dei prodotti agroalimentari e artigianali prodotti dalle aziende del territorio. Il portale è in continuo aggiornamento, a breve verranno inserite gratuitamente tutte le aziende che offrono servizi ai turisti a Montallegro”.