Mondello Cup 2019, dal nord al sud per gareggiare a Palermo – Triathlon, Aquathlon e Paratriathlon sul lungomare più bello della città.

Sabato 11 maggio la V edizione della manifestazione sportiva più partecipata in Sicilia

Domani, sabato 11 maggio al via la quinta edizione della “Mondello Cup”, la manifestazione sportiva più partecipata in Sicilia, punto di riferimento per l’incoming turistico sportivo. Il trend dei numeri degli atleti provenienti da tutta Italia è sempre in crescita e spiccano anche diverse partecipazioni a livello internazionale. Si daranno battaglia circa 300 atleti, provenienti da tutta Italia per il Triathlon e per l’Aquathlon.

La “Mondello Cup” è ormai ritenuta una delle manifestazioni di Triathlon più belle su scala nazionale in virtù della location suggestiva, la spiaggia di Mondello, dal mare cristallino , baciato dal sempre verde Monte Pellegrino.

La gara avrà inizio con un Triathlon per gli Age Group, su distanza Sprint: 750 metri nel golfo di Mondello, 20 km di bici all’interno del Parco della Favorita e 5 km sul lungomare di Mondello. Mentre le categorie giovanili si batteranno per il podio in un Aquathlon: corsa, nuoto, corsa.

Anche quest’anno la “Mondello Cup” sarà disputata il sabato, in orario comodo, per facilitarne il raggiungimento da tutta la Sicilia. Ne deriverà una tappa di forte attrazione che coinvolgerà in maniera massiccia e trasversale atleti pro e amatori, nonché ai semplici curiosi, potenziali triathelti.

Ad ogni giro di corsa e all’arrivo, sarà presente un punto ristoro con acqua e acqua con sali minerali. Tutto il percorso sarà interamente chiuso al traffico per garantire la totale sicurezza degli atleti.

Quest’anno la manifestazione assume anche un aspetto sociale importante, introducendo una sessione di paratriathlon: una competizione di aquathlon giovanile rivolta a giovani atleti con disabilità. Non è una novità per la Now Team che negli altri anni si prodiga costantemente cercando di fare un lavoro altamente inclusivo lavorando senza sosta proprio su giovani disabili.

La scorsa edizione la competizione di triathlon si è conclusa con un podio di tutto rispetto. Primo sul podio, vincitore assoluto, Michele Sarzilla, della Raschiani Triathlon Pavese, con un tempo di 59 minuti e 17 secondi. La stessa società ha conquistato, nella gara maschile, i primi quattro posti. Dopo Sarzilla, si sono piazzati in ordine di arrivo Thomas Franc Previtali (59’ 52’’), Davide Ingrillì (1h 26’’) e Michele Bonacina (1h 49’’).

La stessa società ha guadagnato i primi tre piazzamenti nella classifica assoluta donne. Primo posto per Bianca Seregni , seconda Carlotta Bonacina e terza Giorgia Palieri.

La “Mondello Cup 2019” è calendarizzata nelle manifestazioni del Comune di Palermo tra i 50 eventi top. Quest’anno viene patrocinata dall’Aassessorato Turismo e Sport della Regione, dall’Assemblea Regionale Siciliana, da Confartigianato Turismo e Spettacolo Palermo. L’evento sarà seguito in diretta radio su Radio Time.

L’assistenza in acqua sarà garantita dall’Acs “Cani di Salvataggio” con l’ausilio di un acquascooter e un gommone attrezzati per il salvamento in mare, in aggiunta al gommone dell’organizzazione dove sarà presente il medico ufficiale della manifestazione Piero Cataldo. Per l’assistenza medica saranno sistemate due ambulanze lungo il percorso e una tenda medica in prossimità dell’arrivo. In totale saranno impiegati 3 medici, 6 paramedici nelle postazioni e altri 9 paramedici a piedi lungo il percorso.

La chiusura al traffico e la circolazione sarà curata dal corpo di polizia municipale che affiancati da circa 60 volontari. Inoltre la presenza costante della polizia e dei carabinieri garantirà l’ordine pubblico a 360 gradi. Per garantire la sicurezza dei partecipanti saranno disposti 5 blocchi in cemento armato. In mare una motovedetta della Capitaneria di Porto monitorerà da vicino tutta la gara.

Di rilievo la partnership instaurata anche quest’anno con i circoli Club Canottieri Roggero di Lauria e Club Albaria che contribuiranno con un supporto logistico.

Un’altra sinergia che arricchisce la Mondello Cup è la collaborazione con un’altra importantissima manifestazione che si svolgerà in piazza a Mondello proprio l’11 maggio, Saturday Mondello, un evento dedicato all’importanza del pesce azzurro nella dieta di tutti e in particolar modo degli sportivi, grazie all’insostituibile fonte di omega 3.

Gli atleti che lo vorranno potranno effettuare gratuitamente un’ecografia epatica e un ecocolordoppler dei Tsa, ed inoltre il controllo del colesterolo totale, Hdl, tricicleridi e creatininemia. L’iniziativa sarà condotta dalla dottoressa Rosalba Muratori.

Anche quest’anno la Mondello Cup sarà tappa di circuito della “Sicily Triathlon Series”. Il presentatore ufficiale sarà per la seconda volta Filippo Bellin. Bellin è anche l’organizzatore della “Treviso in Rosa”, partner della “Palermo in Rosa” che si disputerà l’indomani, domenica 12

maggio alle ore 10 proprio in occasione della festa della mamma, all’interno del Parco della Favorita, nell’ambito de “La Domenica in Favorita”, coordinata da Fabio Corsini, Nicola Tricomi e Marco Lampasona.

Anche la “Palermo in Rosa” è un evento organizzato dalla Now Team e da Tecnica Sport. Ci si potrà iscrivere fino a sabato pomeriggio da Tecnica Sport in via Aquileia per ricevere la t-shirt di colore rosa. Tutto il coordinamento è affidato all’organizzatore di eventi Daniele Di Gregoli che assieme ai suoi compagni di squadra si impegnano per promuovere il territorio creando sinergie e partnership in tutta Italia.

IL PROGRAMMA

TRIATHLON SPRINT

8.30 Apertura Zona cambio Uomini/Donne

10.00 Chiusura Zona Cambio Uomini/Donne

10.00 Briefing

10.05 Spunto atleti

10.20 PARTENZA UOMINI

10.30 PARTENZA DONNE

12.00 Gara di Aquathlon Giovanile

12.00 > CAT. MINICUCCIOLI > 0 Corsa – 25 Nuoto – 100 Corsa

12.10 > CAT. CUCCIOLI > 200 Corsa – 50 Nuoto – 200 Corsa

12.20 > CAT. ESORDIENTI > 250 Corsa – 100 Nuoto – 250 Corsa

12.45 > CAT. RAGAZZI/E > > 500 Corsa – 200 Nuoto – 500 Corsa

13.00 > CAT. YOUTH A/B e JUNIOR > 750 Corsa – 400 Nuoto – 750 Corsa

13.30 Pasta party

13.45 PREMIAZIONI

Percorsi:

• Zona Cambio: Via Regina Elena, tra il baretto e il Circolo Albaria

• Nuoto: Specchio d’acqua antistante la zona cambio (accanto Circolo Albaria)

• Corsa: Viale Regina Elena, direzione Mondello paese.

INFORMAZIONI GENERALI E SEGRETERIA:

• www.nowteam.it

• nowteamtriathlon@gmail.com

• 328.4168434

Palermo, 10 maggio 2019