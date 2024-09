La Moncada ufficializza il calendario della preseason. Si parte il 7 settembre al PalaMoncada: alle 18 sfida con Ragusa. L’11 settembre, alle 18:30, si gioca sempre nel proprio fortino per affrontare Capo d’Orlando. Il 14 settembre Agrigento restituisce la visita: al PalaFantozzi si gioca Capo d’Orlando – Agrigento, con palla a due alle 18:30. Tre giorni dopo, il 17 settembre, si gioca a Piazza Armerina, test amichevole contro la squadra locale. Il 21 settembre si chiude a Ragusa con palla a due alle 18. Nel frattempo, Agrigento ha ufficializzato anche la data per la presentazione del roster alla tifoseria: domenica 8 settembre alle 19:30 al Campetto HF13 Lungomare Falcone Borsellino a San Leone. “Vi aspettiamo numerosi – ha fatto sapere la dirigenza – per presentarvi il nuovo roster dei Giganti e tutte le novità della prossima e imminente stagione sportiva. Un appuntamento, quello della presentazione della squadra, a cui nessun tifoso biancoazzurro può mancare, in un luogo a noi molto caro, che ad Agrigento è il simbolo per eccellenza dell’amore per il basket”. Nei giorni scorsi la società ha ufficializzato un nuovo innesto che farà parte del roster di Daniele Quilici. Si tratta di Riccardo Rizzo. Arriva così l’ultimo tassello del roster allestito da coach Quilici e dal DS Cristian Mayer; il giovane talento agrigentino, classe 2007, con i suoi 200 cm di altezza, è il dodicesimo elemento del lungo roster biancoazzurro. Riccardo, la scorsa stagione, ha lasciato Agrigento per giocare in B nazionale e Under 17 con la maglia della RaggiSolari Academy Faenza, con un bottino di 57 punti realizzati, mentre nelle annate precedenti aveva militato nei roster giovanili della RealBasket Agrigento. Dopo l’esperienza emiliana, ha deciso di tornare sul parquet del PalaMoncada per rinforzare il roster della squadra della sua città e per crescere ancora di più cestisticamente in una serie importante come la B nazionale.