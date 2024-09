“Il nostro obiettivo è quello di tornare in Serie A entro due anni. Il Presidente Gabriele Moncada ha ufficializzato l’obiettivo della società, che, come è noto, ha costruito i propri successi senza mai fare un passo più lungo della gamba. Scelte ponderate, attenzione al bilancio e alla sostenibilità sono la base per ricostruire un progetto duraturo.

‘Durante una stagione’, ha ammesso il presidente nel corso della presentazione della squadra, ‘ci sono molte variabili, per cui è impossibile fare previsioni precise. Certamente, tra due anni faremo il bilancio.’ Ancora una volta, Moncada si presenta ai nastri di partenza puntando sulla giovane linea verde. Giovani talentuosi, alcuni provenienti dal settore giovanile dell’Olimpia Milano, sono stati scelti per prepararli alla pallacanestro di alto livello. Molto dipenderà dalla loro capacità di reagire alle sfide.

Un ruolo da veterano è ricoperto da Nicolas Morici, alla sua quarta stagione con la maglia della Moncada: ‘Non solo per raggiungere i risultati, ma anche per acquisire minutaggio e costruire una forza di squadra. È molto importante proseguire su questa strada, anche se oggi l’andamento dell’amichevole è stato un po’ altalenante. Tuttavia, è positivo vedere emergere una certa chimica di squadra, su cui potremo continuare a lavorare.’

Morici, veterano di questa squadra, ha espresso soddisfazione per l’andamento della partita: ‘Nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato in queste amichevoli e considerando che siamo una squadra giovane, i ragazzi non si sono mai tirati indietro. È un segnale molto positivo. Personalmente, sono molto felice di come la squadra si stia comportando.’

Interrogato sul suo ruolo di veterano e su cosa vorrebbe trasmettere ai giovani compagni, Morici ha risposto: ‘Il mio obiettivo è far vedere loro come affrontiamo le sfide quotidiane, come ci prepariamo per le partite e gli allenamenti. Spero che possano trarre spunto da queste esperienze per costruire una lunga e sana carriera.'”